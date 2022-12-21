Вероятный торговый диапазон для рубля в 1П2023 - 70-75 руб./$1 - ITinvest

Вероятный торговый диапазон для рубля в 1П2023 - 70-75 руб./$1, говорится в комментарии ITinvest.

"Резкое ослабление рубля в последние несколько дней отражает традиционной спрос на валюту, который может быть связан с валютными сделками крупных компаний, приуроченными к концу года. - считают аналитики инвесткомпании. - К ним могут относиться валютные кредитные операции (как правило они откладываются на конец года) и хеджевые операции, преимущественно относящиеся к деятельности импортеров в 2023г. Спрос на валюту со стороны физлиц в конце года является сезонным и в нынешних условиях является ограниченным. Стабилизация курса возможна ближе к 26 по 28 декабря - именно на эти даты придется наиболее важный отрезок налогового периода. Наш прогноз на первое полугодие - диапазон 70-75 руб./$1, ближе к 75 руб./$1".

Декоррелятивная динамика рубля в период укрепления доллара на мировом рынке и теперь, когда он слабеет, по мнению экспертов ITinvest, отражает его высокую зависимость от продажи валюты экспортерами в привязке к ценам на нефть, а также от объема экспорта и спроса со стороны импортеров.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.