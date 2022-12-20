Акции Группы ЛСР и Самолёта - фавориты сектора недвижимости - Sber CIB

Аналитики Sber CIB выделяют в качестве фаворитов сектора недвижимости акции ГК "Самолет" и Группы "ЛСР", отмечается в комментарии инвестбанка.

По их прогнозам, "Самолет" покажет самые высокие темпы роста продаж. У Группы "ЛСР" высокая рентабельность и диверсифицированный бизнес (производство строительных материалов, в т. ч. для инфраструктурных проектов), а также привлекательная оценка. Все девелоперы торгуются с дисконтом 20-50% к своим историческим коэффициентам, констатируют с инвестбанке.

По оценкам аналитиков, привлекательный потенциал роста имеют акции Группы "ЛСР", ГК "Эталон" и ГК "Самолет".

Стратеги Sber CIB выделяют ряд факторов, которые будут способствовать развитию отрасли в 2023г:

- Наличие масштабных земельных банков, выросших ещё во второй половине 2021г, позволяет поддерживать темпы продаж на уровнях выше рыночных.

- Дальнейшая диверсификация бизнеса по направлениям и географически.

- Консолидация сектора в условиях кризиса на фоне ухода с рынка более мелких компаний.

Аналитики указывают и на следующие риски в секторе:

- Дальнейшее снижение потребительской уверенности из-за геополитических факторов и падения доходов населения.

- Сокращение программ господдержки.

- Реализация мер ЦБ против ипотечных программ девелоперов с околонулевой ставкой.

- Рост рыночных ставок по ипотеке (на фоне ускорения инфляции и повышения доходностей ОФЗ).

- Более значительное, чем ожидается, снижение цен на жилую недвижимость при сохранении высокой инфляции затрат.

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