Возможен подъем ключевой ставки ЦБ РФ в 1П23 - ITinvest

Возможен подъем ключевой ставки Банка России в первом полугодии 2023 года до 8% годовых, говорится в комментарии аналитика ITinvest Ольги Николаевой.

"Решение Банка России в прошедшую пятницу в очередной раз не стало сюрпризом для рынка и совпало с нашими ожиданиям. В то же время сигнал регулятора ужесточился. Он усилил акцент на проинфляционных рисках и теперь видит их влияние не только в среднесрочной, но и краткосрочной перспективах. ЦБ дополнительно обратил внимание на рынок труда (за счет мобилизационных эффектов), который также ожидаемо вызовет дополнительное проинфляционное давление. Более того, решение было принято исходя из уже известных бюджетных параметров. Более существенный бюджетный дефицит в следующем году также может потребовать более жестких монетарных условий, - пишет эксперт. - К дезинфляционным факторам по-прежнему относят слабый потребительский спрос и возросшую склонность к сбережениям на фоне высокой экономической неопределенности. Стабилизация инфляции вблизи целевых 4% ожидается в 2024 году. До этого момента монетарная политика будет, скорее всего, носить сдерживающий характер, что не исключает вероятности подъема ключевой ставки в 1П23. В соответствии с нашим текущим базовым прогнозом Банк России в следующем году поднимет ключевую ставку вплоть до 8%. Однако позже, по мере стабилизации инфляции, скорее всего, вновь перейдет к постепенному снижению бенчмарка".

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