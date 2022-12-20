Акции Интер РАО и ЭЛ5-Энерго - фавориты сектора электроэнергетики - Sber CIB

Большинство акций электроэнергетического сектора на рынке РФ имеют потенциал роста цены до справедливого уровня в пределах 28-104% на горизонте года, среди фаворитов - бумаги "Интер РАО" и "ЭЛ5-Энерго" (ранее - "Энел Россия"), считают аналитики Sber CIB.

"Спрос в отрасли стабилен и в 2023 году, как ожидается, снизится незначительно. Российская генерация имеет статус "защитной" отрасли: бизнес компаний ориентирован прежде всего на внутренний рынок, а спрос на электроэнергию ограниченно зависит от изменений экономической активности. По нашим оценкам, на горизонте 12 месяцев большинство акций электроэнергетического сектора имеют потенциал роста цены до справедливого уровня в пределах 28-104%. Среди фаворитов находятся "Интер РАО" (у компании очень низкая оценка, она может участвовать в консолидации активов, иностранных компаний, которые уходят из России) и "ЭЛ5-Энерго" (высока вероятность, что компания возобновит выплату дивидендов после перехода под контроль российских инвесторов, а дивидендная доходность выплат в 2023 году может превысить 25%)", - пишут эксперты инвестбанка в комментарии.

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