Вероятен рост цены акций Disney в краткосрочной перспективе - Инвестбанк Синара

Вероятен рост котировок акций Walt Disney Co. в краткосрочной перспективе, считают аналитики "Инвестиционного банка Синара".

"Цена акций Disney упала на 4,8%, поскольку блокбастер компании "Аватар: Путь воды" не оправдал ожиданий от кассовых сборов (в США принес $134 млн против прогноза в $150-175 млн). Мы считаем, что инвесторы слишком негативно оценили новость о кассовых сборах кинофильма, и ожидаем восстановления котировок бумаг эмитента в краткосрочной перспективе". - указывают эксперты.

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