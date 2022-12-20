Sber CIB обновил топ дивидендных российских акций, в список вошли "Мосэнерго", "Энел Россия", "ОГК-2", "Транснефть", "ЛУКОЙЛ", "МТС", "Интер РАО", сообщается в материале инвестбанка.

Аналитики по-прежнему выделяют компании с привлекательной дивидендной доходностью и с перспективами дальнейших дивидендных выплат. В подборку были внесены значительные изменения, в основном в неё вошли компании, у которых в 2023г ожидается дивидендная доходность не менее 10%.

Подборку покидают акции "Татнефти", "Газпром нефти", "ФосАгро". Татнефть наращивает инвестиции, что ограничивает возможности увеличения дивидендных выплат в краткосрочной перспективе. Бумаги "Газпром нефти" подорожали на 12% с июня 2022 года, когда они были добавлены в подборку, и теперь, на взгляд экспертов, их потенциал роста ограничен.

"ФосАгро" в 2022г выплатило рекордные в своей истории дивиденды, но в ближайшие годы его дивидендные выплаты могут сократиться, считают в Sber CIB.

Новый эмитент в подборке - "Мосэнерго". Аналитики полагают, что финансовые результаты компании будут относительно стабильными. Дивидендная доходность бумаг "Мосэнерго" в 2023-2025гг составит около 15-17%, если компания, как ожидается, выплатит 50% скорректированной чистой прибыли.

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