"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Anta Sports Products Ltd. с целевой ценой HKD114,98 на декабрь 2023г, что подразумевает потенциал роста 17,9% от текущих уровней, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Анны Буйлаковой.

"Доходность идеи с момента включения бумаг Anta Sports в покрытие в апреле 2022г составила 15,5% с учетом дивидендов, - констатирует эксперт. - В перспективе до декабря 2023 года акции китайского конкурента Nike сохраняют свою привлекательность. В следующем году коронавирусные послабления благоприятно скажутся на трафике розничных магазинов, а в особенности магазинов FILA, которые сконцентрированы в крупных городах, испытавших жесткие локдауны. Далее совместное предприятие Amer Sports может принести Anta Sports первую прибыль уже по итогам 2022г".

Anta Sports - одна из крупнейших в мире компаний по рыночной капитализации на рынке спортивных товаров, занимается разработкой, дизайном, производством и продажей товаров для спорта.

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