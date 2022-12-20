Пара доллар/рубль может выйти к отметке 70 руб./$1 к концу 2022г - Альфа-банка

Пара доллар/рубль может выйти к отметке 70 руб./$1 к концу 2022г, полагает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

"Резкое ослабление курса рубля в понедельник стало сюрпризом, так как на вторую половину месяца традиционно приходится период налоговых выплат, когда экспортеры обычно увеличивают предложение иностранной валюты на валютном рынке, чтобы повысить свою рублевую ликвидность для налоговых транзакций. Таким образом, мы связываем вчерашнее движение курса со слабостью предложения иностранной валюты. Средняя цена Urals в декабре составляет $56/барр. против $66/барр. в среднем в ноябре, что является одной из причин сокращения предложения валюты; сохраняются и опасения по поводу объемов экспорта", - отмечает эксперт.

Однако экономист банка не исключает, что спрос на иностранную валюту также вырос - предстоящий период продолжительных новогодних и рождественских праздников вынуждает местных инвесторов уходить в защитные активы, и иностранная валюта остается ключевой опцией в этом отношении, учитывая сжатие ликвидности на локальном рынке.

"С другой стороны, хотя резкое движение курса в понедельник стало сюрпризом для рынка, рублевый тренд в направлении ослабления соответствует нашему, отличному от ожиданий рынка, мнению, которое предусматривает 70 руб./$1 на конце этого года", - указывает Орлова.

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