.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Потенциал роста акций Сбербанка составляет около 30% - "КИТ Финанс Брокер"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
20 декабря 2022 года 13:16
Потенциал роста акций Сбербанка составляет около 30% - "КИТ Финанс Брокер"
Потенциал роста акций Сбербанка составляет около 30% от текущих уровней, говорится в аналитическом материале "КИТ Финанс Брокер". Аналитики инвесткомпании установили целевой ориентир по обыкновенным акциям Сбербанка на уровне 175 руб., по "префам" - 172 руб. за штуку. "После ввода санкций в отношении России банковская система испытала серьёзное потрясение, - отмечают эксперты. - Тем не менее, многие банки продемонстрировали свою устойчивость. Главный банк страны подтверждает это своими результатами. Чистая прибыль за 11 мес. 2022г по РСБУ составила 174,8 млрд руб. С начала 2022г кредитный портфель Сбера увеличился на 11% для физлиц, что объясняется ростом ипотечных кредитов со стороны населения, и на 13% для юридических лиц. Так как Сберу удалось выйти в прибыль за первые 10 месяцев, банк полностью сохранил свой капитал". По данным последней опубликованной финансовой отчётности, капитал Сбербанка составлял 5639 млрд руб. "Получается, банк оценивается в 0,55х по P/BV - это нормальная оценка во время кризиса, но не для Сбера, который доказал, что стабилизировал свой бизнес, - указывают стратеги инвесткомпании. - Мы считаем, справедливая оценка с учётом геополитических рисков должна быть около 0,7х от капитала. Таким образом, целевой ориентир находится ближе к 175 руб. за обыкновенную акцию". Так как Сбер продолжает восстанавливать прибыль, есть высокая вероятность выплаты дивидендов за 2022г, полагают в "КИТ Финанс Брокер". По итогам года чистая прибыль Сбербанка может составить около 280- 300 млрд руб. или более при дополнительном роспуске резервов. По консервативным оценкам аналитиков, годовой дивиденд может составить 6,41 руб. на оба типа акций. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-СБЕРБАНК-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
.
20 декабря 2022 года 19:02
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Chinasoft International с целевой ценой HKD9,50 на конец 2023 года, что предполагает потенциал роста 41,8%, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "Акции Chinasoft выглядят в текущем году слабее широкого рынка, что обусловлено низкой... читать дальше
.20 декабря 2022 года 18:45
Аналитики Sber CIB выделяют в качестве фаворитов сектора недвижимости акции ГК "Самолет" и Группы "ЛСР", отмечается в комментарии инвестбанка. По их прогнозам, "Самолет" покажет самые высокие темпы роста продаж. У Группы "ЛСР" высокая рентабельность и диверсифицированный бизнес (производство... читать дальше
.20 декабря 2022 года 18:22
Котировки золота могут найти справедливые уровни в пределах $1870-1920 за тройскую унцию в следующем году, полагает эксперт BCS Express Дмитрий Пучкарев. На взгляд аналитика, в среднесрочной перспективе складывается благоприятный фон для роста цен на золото. Определяющим фактором для котировок... читать дальше
.20 декабря 2022 года 17:57
Возможен подъем ключевой ставки Банка России в первом полугодии 2023 года до 8% годовых, говорится в комментарии аналитика ITinvest Ольги Николаевой. "Решение Банка России в прошедшую пятницу в очередной раз не стало сюрпризом для рынка и совпало с нашими ожиданиям. В то же время сигнал регулятора... читать дальше
.20 декабря 2022 года 17:10
Существенные изменения ключевой ставки Банка России в первом полугодии следующего года маловероятны, считают аналитики "КИИ Финанс Брокер". "Мы не ждем существенных изменений с текущего уровня в 7,5% годовых. С одной стороны, нужно стимулировать кредитование и экономический рост, а с другой... читать дальше
.20 декабря 2022 года 16:42
Большинство акций электроэнергетического сектора на рынке РФ имеют потенциал роста цены до справедливого уровня в пределах 28-104% на горизонте года, среди фаворитов - бумаги "Интер РАО" и "ЭЛ5-Энерго" (ранее - "Энел Россия"), считают аналитики Sber CIB. "Спрос в отрасли стабилен и в 2023 году,... читать дальше
.20 декабря 2022 года 16:20
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Applied Materials с целью $115 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10,59%, стоп-приказ: $99, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Отчетность эмитента за IV квартал 2022... читать дальше
.20 декабря 2022 года 15:53
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "ЛУКОЙЛа" с целью 4499 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10%, стоп-приказ: 3990 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. "ЛУКОЙЛ" отличается стабильностью... читать дальше
.20 декабря 2022 года 15:24
Вероятен рост котировок акций Walt Disney Co. в краткосрочной перспективе, считают аналитики "Инвестиционного банка Синара". "Цена акций Disney упала на 4,8%, поскольку блокбастер компании "Аватар: Путь воды" не оправдал ожиданий от кассовых сборов (в США принес $134 млн против прогноза в $150-175... читать дальше
.20 декабря 2022 года 14:59
Sber CIB обновил топ дивидендных российских акций, в список вошли "Мосэнерго", "Энел Россия", "ОГК-2", "Транснефть", "ЛУКОЙЛ", "МТС", "Интер РАО", сообщается в материале инвестбанка. Аналитики по-прежнему выделяют компании с привлекательной дивидендной доходностью и с перспективами дальнейших... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.