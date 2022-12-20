Ослабление рубля повысило дивидендные ожидания по "префам" Сургутнефтегаза - BCS Express

Ослабление рубля повысило дивидендные ожидания по привилегированным акциям "Сургутнефтегаза", отмечается в комментарии BCS Express.

"Ожидаемые рынком дивиденды на 2022г по "префам" "Сургутнефтегаза" теперь должны начать расти, в то время как ожидания по дивидендам на обыкновенные бумаги должны остаться прежними, - полагают эксперты инвесткомпании. - Наши ожидания для "Сургутнефтегаз"-ао остаются на уровне 0,82 руб. на акцию при любых обстоятельствах. Учитывая резкое ослабление рубля и допуская, что текущий курс сохранится до 31 декабря, мы прогнозируем дивдоходность на уровне 9,2% для "Сургутнефтегаз"-ап - против 3,3%, которых можно было ожидать, исходя из пятничного курса".

Такую дивдоходность, по мнению аналитиков, нельзя назвать высокой, сейчас она значительно превышает дивдоходность для "обычки".

"Если рубль в ближайшие две недели ослабнет, например, до 70 руб./$1, то дивдоходность для "префов" могла бы вырасти до более чем 13%", - считают стратеги BCS Express.

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