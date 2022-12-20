Риски рецессии все еще ограничивают дальнейший рост котировок нефти - Банк "Санкт-Петербург"

Риски рецессии все еще ограничивают дальнейший рост котировок нефти, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Нефтяные цены в понедельник выросли, чему способствовали планы США по возобновлению закупок нефти в стратегический резерв, но риски рецессии все еще ограничивают дальнейший существенный рост котировок. В ЕС был одобрен потолок цен на газ, который вступит в силу с 15-го февраля. Он предполагает использование коррекционных рыночных механизмов, когда цены будут держаться выше €180 за мегаватт/час более трех дней. Для динамики рынка важны будут действия не только России в ответ на новый ценовый потолок, но и торговых площадок. Ранее биржа ICE уже заявляла о намерениях перенести операции из ЕС в случае введения потолка цен на газ, и дальнейшие схожие заявления могут повысить волатильность на рынке энергоресурсов", - пишут аналитики банка.

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