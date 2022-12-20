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20 декабря 2022 года 11:44
Риски рецессии все еще ограничивают дальнейший рост котировок нефти - Банк "Санкт-Петербург"
Риски рецессии все еще ограничивают дальнейший рост котировок нефти, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург". "Нефтяные цены в понедельник выросли, чему способствовали планы США по возобновлению закупок нефти в стратегический резерв, но риски рецессии все еще ограничивают дальнейший существенный рост котировок. В ЕС был одобрен потолок цен на газ, который вступит в силу с 15-го февраля. Он предполагает использование коррекционных рыночных механизмов, когда цены будут держаться выше €180 за мегаватт/час более трех дней. Для динамики рынка важны будут действия не только России в ответ на новый ценовый потолок, но и торговых площадок. Ранее биржа ICE уже заявляла о намерениях перенести операции из ЕС в случае введения потолка цен на газ, и дальнейшие схожие заявления могут повысить волатильность на рынке энергоресурсов", - пишут аналитики банка. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
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