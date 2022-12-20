Инвестбанк Синара сохраняет рейтинг "покупать" для акций Самолета

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций ГК "Самолет", сообщается в обзоре аналитиков.

"Прогноз менеджмента компании по объему продаж первичной недвижимости на 2023 год оказался немного ниже наших ожиданий, что несущественно для оценки, поскольку мы в своей DCF-модели не учитывали проекты ИЖС. Индивидуальное строительство, на наш взгляд, внесет существенный вклад в рост выручки компании в долгосрочной перспективе. Прогноз дивидендных выплат на 2023 год на уровне 10 млрд руб. или 164 руб. на акцию оказался скромнее наших ожиданий (15 млрд руб.). Таким образом, дивидендная доходность составит 7% против ожидавшихся нами 10%. Мы расцениваем итоги "Дня инвестора" эмитента как умеренно позитивные", - указывает эксперт Ирина Фомкина.

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