Freedom Finance Global подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Adobe Inc. с целевой ценой $370 за штуку, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Егора Толмачева.

"Adobe успешно отчиталась за четвертый квартал финансового года, представила прогнозы по итогам следующего трехмесячного периода, оставив без изменений гайденс на будущий финансовый год. Выручку за I квартал 2023 года Adobe прогнозирует в диапазоне $4,60-4,64 млрд (+8-9% г/г). Мы оцениваем отчет эмитента умеренно позитивно, отмечая сильный спрос на его продукты и услуги при повышении маржи, несмотря на увеличении численности персонала. Ключевые риски для компании связаны со сделкой с Figma, которая проходит проверку регулятора, сложной макроэкономической ситуацией и риском разводнения долей акционеров", - отмечает эксперт.

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