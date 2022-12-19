Акции Tesla привлекательны для вложений в краткосрочной перспективе - Freedom Finance Global

Акции Tesla Inc. привлекательны для вложений в краткосрочной перспективе, полагают аналитики Freedom Finance Global и рекомендуют покупать бумаги компании с целевой ценой $176 за штуку на горизонте двух месяцев, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Ситуация с поставками электромобилей Tesla в Китае улучшается быстрее, чем предполагали в самой компании. Напомним, что в ближайшие годы планируется наращивать поставки электрокаров на 50% г/г. Несмотря на позитивные данные о поставках, c начала месяца котировки снизились на 23%. Инвесторы обеспокоены тем, что генеральный директор Tesla Илон Маск сосредоточился на реформировании менеджмента Twitter, из-за чего не вполне понятно, кто принимает важные решения в Tesla. Дополнительное давление на акции оказала продажа Маском его пакета на сумму $3,6 млрд. В ближайшие сессии мы прогнозируем технический отскок котировок, которому также будет способствовать возможное изменение настроений инвесторов после подведения итогов запущенного Маском в соцсетях опроса о целесообразности его ухода с поста главы Twitter", - пишет аналитик Дмитрий Поздняков.

Эксперт полагает, что акции Tesla - привлекательный объект для вложений в краткосрочной перспективе, поскольку рассчитывает, что финансовые результаты компании по итогам года превзойдут прогнозы аналитиков, а также ждет улучшения новостного фона.

Tesla Inc. - мировой лидер по объему выпуска электромобилей и размеру рыночной капитализации среди автопроизводителей.

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