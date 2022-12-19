ЦБР, скорее всего, сохранит ставку на уровне 7,5% на февральском заседании - Росбанк

ЦБ РФ, скорее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 7,5% годовых на февральском заседании, полагают аналитики Росбанка.

"Решение Банка России о сохранении ключевой ставки на уровне 7,5% годовых выглядит логичным с точки зрения перечисленных рисков и условий развития экономики, - пишут эксперты банка. - Однако мы выделяем несколько комментариев в пресс-релизе, которые указывают на умеренно "ястребиный" настрой регулятора. Подобный умеренно жесткий тон мы оцениваем как отсутствие аргументов для снижения ставки на прошедшем и, вероятно, следующем заседании. Однако и о намерениях ужесточать процентную политику регулятор не высказывается в явной форме, вероятно, сохраняя за собой право на выжидательную позицию на период повышенной турбулентности внешних торговых потоков (в связи с вступлением в силу санкций ЕС и соглашения о потолке цен на нефть от ряда стран), с оглядкой на оценку хода структурной трансформации экономики и динамику кредитования".

Резюмируя вышесказанное, на предстоящее февральское заседание стратеги Росбанка сохраняют прогноз ключевой ставки на уровне 7,5% годовых. По их мнению, для кредитных и депозитных ставок действия Банка России не влекут явных последствий - ценообразование продолжит формироваться на основе стратегии отдельных банковских институтов.

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