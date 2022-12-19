Новая попытка роста рынка акций РФ вероятна в январе - "КИТ Финанс Брокер"

Новая попытка роста рынка акций РФ вероятна в январе следующего года, полагают аналитики "КИТ Финанс Брокер".

"Слабость рынка, которую мы отмечали, переросла в нисходящее движение, - констатируют эксперты. - Возникает риск провалиться ближе 2000 пунктов по индексу на предстоящих дивидендных отсечках и дальнейшей слабости рынка. Но это, в свою очередь, создает низкую базу на 2023 год. Следующую попытку роста рынка ждем уже в январе, вырасти можем ближе к 2300-2350 пунктам на:

- свежих дивидендах от "ЛУКОЙЛа", "Роснефти" и ряда других эмитентов. Основной дивидендный поток придётся на середину января. А в течении января, по нашим расчетам, на free float поступит порядка 340 млрд рублей;

- ожидаемом сильном отчете Сбербанка (15% индекса) по итогам 2022г, отчет по РСБУ должен выйти ближе к 12-13 января".

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