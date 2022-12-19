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19 декабря 2022 года 15:51
S&P 500 проведет торги понедельника, скорее всего, в диапазоне 3830-3890п - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500 проведет предстоящую в понедельник торговую сессию, скорее всего, в диапазоне 3830-3890 пунктов, полагает аналитик Freedom Finance Global Егор Толмачев. "Все технические индикаторы по итогам прошедшей сессии указывают на преобладание "медвежьих" трендов. В пятницу S&P 500 закрепился ниже 50-дневной скользящей средней, а также 20- и 200-дневной MA. RSI продолжает сильную нисходящую динамику, которая сопровождается усилением дивергенции MACD и сигнальной линии", - указывает эксперт в комментарии. Толмачев также обращает внимание на "Индекс страха" VIX, который перед началом основных торгов снижается на 0,92%, фьючерс на S&P 500 растет на 0,38%. В этой связи, несмотря на сохраняющий "медвежий" тренд, аналитик видит возможность для небольшого отскока вверх в ходе предстоящей сессии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-ИНДЕКСЫ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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