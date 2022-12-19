S&P 500 проведет торги понедельника, скорее всего, в диапазоне 3830-3890п - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500 проведет предстоящую в понедельник торговую сессию, скорее всего, в диапазоне 3830-3890 пунктов, полагает аналитик Freedom Finance Global Егор Толмачев.

"Все технические индикаторы по итогам прошедшей сессии указывают на преобладание "медвежьих" трендов. В пятницу S&P 500 закрепился ниже 50-дневной скользящей средней, а также 20- и 200-дневной MA. RSI продолжает сильную нисходящую динамику, которая сопровождается усилением дивергенции MACD и сигнальной линии", - указывает эксперт в комментарии.

Толмачев также обращает внимание на "Индекс страха" VIX, который перед началом основных торгов снижается на 0,92%, фьючерс на S&P 500 растет на 0,38%. В этой связи, несмотря на сохраняющий "медвежий" тренд, аналитик видит возможность для небольшого отскока вверх в ходе предстоящей сессии.

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