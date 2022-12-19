"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Nike с целью $120

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Nike Inc. с целью $120 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 13,4%, стоп-приказ: $101, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Компания отчитается о финансовых результатах за II квартал 2023 финансового года во вторник, 20 декабря. Аналитики ожидают, что выручка составит $12,58 млрд, а прибыль на акцию - $0,65. Компания может отчитаться лучше ожиданий благодаря прошедшим распродажам и снижению складских запасов, а также дать хороший прогноз на следующий квартал, что, по мнению экспертов, должно быть позитивно воспринято рынком.

"С точки зрения технического анализа цена акции находится вблизи локального уровня поддержки, при отскоке от которого открывается потенциал для движения наверх. Идея на рост бумаги с целью $120. При объеме позиции в 5% и выставлении стоп-заявки на уровне $101 риск на портфель составит 0,23%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,92", - указывают аналитики инвесткомпании.

Nike Inc. - американская транснациональная компания, специализирующаяся на производстве спортивной одежды и обуви.

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