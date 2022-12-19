"Финам" открыл торговую идею: покупать акции РусАла с целью 42 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "РусАла" с целью 42 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 9,86%, стоп-приказ: 36 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

По мнению аналитиков, глобальное восстановление цен на металлы является предвестником восходящего тренда в котировках акций производителей. Кроме того, стремительное ослабление рубля делает выгодным экспорт, в том числе в Китай.

"С технической точки зрения текущую коррекцию можно рассматривать как хорошую точку входа по восходящему тренду. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 36 руб. риск на портфель составит 0,29%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,69", - указывают аналитики "Финама".

"РУСАЛ" - ведущая компания мировой алюминиевой отрасли, третий по величине производитель первичного алюминия в мире и первый за пределами Китая с долей рынка около 6%.

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