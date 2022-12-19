Рубль еще может перейти к укреплению в декабре - "Тинькофф Инвестиции"

Возможен переход рубля к укреплению по отношению к доллару США в оставшееся до конца текущего года время, полагают аналитики "Тинькофф Инвестиций".

"Российский рубль планомерно дешевеет. Подобное движение можно объяснить состоянием торгового баланса: предложение валюты со стороны экспортеров упало, а спрос на валюту со стороны бизнеса и населения вырос (восстанавливается импорт, компании готовятся к концу года и приобретают валюту). К концу 2022 года мы прогнозировали сохранение широкого диапазона в 60-65 руб./$1. Сейчас мы видим, что курс ушел выше этих значений. Тем не менее наш прогноз сохраняется, и мы считаем, что есть смысл снизить валютную составляющую портфеля при курсе выше 65 руб./$1. В пользу укрепления рубля в остатке месяца говорит старт продажи валюты экспортерами под налоги и дивиденды. Продажи обычно начинаются в 20-х числах, - пишут эксперты в материале. - В 2023 году мы ждем, что тренд на ослабление российской валюты будет продолжаться. В пользу этого будут говорить снижение торгового профицита, растущий дефицит госбюджета и фондирование его за счет "новых" денег. Но существенного падения рубля мы не ожидаем, так как торговый баланс все равно будет в профиците, а измененное бюджетное правило никакого эффекта на валюту не окажет".

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