Вероятность повышения ставки ЦБР в 1П23 высока - Инвестбанк Синара

Банк России, вероятно, начнет ужесточение денежно-кредитной политики в первом полугодии следующего года, считает главный экономист "Инвестиционного банка Синара" Сергей Коныгин.

"Основным фактором станет, по нашему мнению, более значительный дефицит бюджета в 2023 году по сравнению с текущим официальным прогнозом (цена на нефть марки Urals в $70/баррель и нефтегазовые доходы по плану около 8,9 трлн руб.). Из-за увеличения бюджетного дефицита государству придется размещать госдолг в больших объемах, что приведет и к более высоким доходностям ОФЗ в 2023 году. На наш взгляд, инвесторы должны быть готовы к реализации такого сценария", - пишет эксперт в обзоре.

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