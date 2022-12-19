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19 декабря 2022 года 13:25
Рубль, скорее всего, будет торговаться около 65 руб./$1 к концу текущей недели - Sber CIB
Рубль, скорее всего, будет торговаться около уровня 65 руб./$1 к концу текущей недели на фоне возможного увеличения экспортерами предложения валюты, полагает аналитик Sber CIB Юрий Попов. "Российская валюта пробила важную отметку в 65 руб./$1, столь дешевым рубль не был с начала мая. Если доллар закрепится выше данного уровня (это возможно, если активность экспортеров, несмотря на предстоящие крупные налоговые и дивидендные выплаты, останется низкой), то продолжит укрепляться и дойдет до 67 руб./$1, а возможно, и даже до 70 руб./$1 в ближайшее время. Хотя вероятность такого сценария повышается, он все-таки не базовый. Возможно, экспортеры осознают свою значительную роль на рынке и сейчас просто придерживают валюту, ожидая более привлекательного курса с учетом недавнего падения цен на российскую нефть в среднем на 20% и повышенного спроса на валюту. Последнее могло быть связано также с недавно введенными санкциями США и ЕС, - пишет эксперт в обзоре инвестбанка. - По нашим оценкам, однако, в конце декабря-первой половине января экспортерам предстоит выплатить дивиденды и налоги на общую сумму в 1,8 трлн руб., что весьма много. Поэтому ближе к концу текущей недели экспортеры, скорее всего, все-таки резко увеличат предложение валюты, что позволит рублю стабилизироваться в диапазоне 64-65 руб./$1". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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