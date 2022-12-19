Вероятность падения Hang Seng до 18000п и ниже в среднесрочной перспективе сохраняется - BCS Express

Индекс Hang Seng сохраняет потенциал полноценной коррекции со снижением к 18000 пунктам в качестве первой цели в среднесрочной перспективе, говорится в комментарии эксперта BCS Express Никиты Покровского.

"Индекс Гонконгской биржи Hang Seng показывал снижение на торгах в понедельник. Среднесрочный прогноз пока остается без изменений. Исходя из текущей технической картины, индикаторов сантимента и торговых моделей, с высокой вероятностью начнется формирование полноценной коррекции. Если не появится дополнительных драйверов для роста, первой целью для снижения выглядит район 18000 пунктов, - указывает аналитик инвестиционной компании компании. - В 2023 году, если не произойдет значительных негативных макрособытий, индекс после коррекции может продолжить рост как минимум до первой цели в районе 20900 пунктов".

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