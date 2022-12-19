Sber CIB обновил топ наиболее привлекательных в настоящее время акций компаний РФ

Sber CIB внес изменения в топ акций российских компаний, наиболее привлекательных для инвестирования в настоящее время, сообщается в материале инвестбанка.

Таким образом, в список вошли "НОВАТЭК", "ЛУКОЙЛ", "Полюс", "Интер РАО", "Транснефть", "МТС", "Магнит", "Самолет", "Московская биржа" и "ММК".

"Индекс Мосбиржи с ноября по середину декабря изменялся в узком диапазоне 2150-2250 пунктов. Участники рынка заняли выжидательную позицию, они ищут новые катализаторы роста. Индекс Мосбиржи на конец 2023 года прогнозируется на уровне 2600 пунктов. Полная доходность составит около 30%, включая дивидендную доходность 11-13%. С учетом таких прогнозов были внесены изменения в подборку российских акций", - говорится в комментарии аналитиков.

"Нашу подборку покидают акции "Газпром нефти" и "ФосАгро". Бумаги эмитента подорожали на 19% с мая 2022 года, когда они были добавлены. Положительно оцениваем фундаментальные характеристики компании, но отмечаем ограниченный потенциал роста относительно текущих уровней. "ФосАгро" в 2022 году выплатило рекордные в своей истории дивиденды. Однако в ближайшие годы дивидендные выплаты могут снизиться из-за долгосрочного понижательного тренда в ценах на удобрения, введения с 2023 года экспортных пошлин и сохранения относительно крепкого рубля", - указывают эксперты Sber CIB.

"Акции "Московской биржи" и "ММК" включаются в подборку. Полагаем, что "Московская биржа" сможет заработать рекордную прибыль в 2022 году, и видим возможность сохранения высоких процентных доходов. Если в 2023 году не произойдет глобальной рецессии, то наиболее трудные времена для российских производителей стали останутся позади. "ММК" может вернуться к распределению дивидендов, когда прояснятся перспективы продаж в 2023 году", - пишут аналитики инвестбанка.

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