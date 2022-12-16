Снижение ключевой ставки ЦБР возобновится уже в I полугодии 2023г - Банк "Открытие"

Снижение ключевой ставки ЦБР возобновится уже в I полугодии 2023г, полагает старший экономист аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Максим Петроневич.

"Банк России на последнем в этом году заседании не только ожидаемо сохранил ключевую ставку, но и не поменял нейтральную тональность пресс-релиза, который подразумевает возможность изменения ставки в 2023г в любую сторону в зависимости от ситуации, - отмечает эксперт. - В I полугодии 2023г можно ожидать возобновления цикла снижения ставки, если не произойдет существенного ухудшения состояния мировой экономики и конъюнктуры сырьевых рынков".

Аналитик подчеркивает, что высокий уровень долгосрочных безрисковых ставок ОФЗ продолжает оказывать дезинфляционное влияние и пока не требует от Банка России каких-либо решений. В базовом сценарии, предполагающем сохранение цен на нефть марки Urals на уровне $60-70/барр., Петроневич ожидает возобновления цикла снижения ключевой ставки ближе к концу I полугодия 2023г. Причиной для этого может стать резкое снижение годовых темпов инфляции существенно ниже 4% ближе к середине 2023г.

"Падение годового прироста цен, низкая продовольственная инфляция вследствие снижения мировых цен, а также вероятное сокращение инфляционных ожиданий будут важными факторами в пользу возобновления цикла снижения ключевой ставки", - пишет эксперт.

Сохранение высоких цен на нефть в базовом сценарии стратега банка является важным фактором обеспечения стабильности валютного рынка и умеренного ослабления рубля в условиях закрытого рынка капитала. "В настоящий момент сальдо счета текущих операций продолжает сокращаться под воздействием падения цен на нефть и растущего импорта, однако все равно остается достаточно высоким, - указывает Петроневич. - В случае сохранения цен на нефть в диапазоне $60-70/барр. счет текущих операций будет сокращаться и далее, но останется достаточным для обеспечения стоимости рубля в широком коридоре 68-75 руб./$1. Этот уровень примерно соответствует уровням 2021г и не несет в себе повышенных проинфляционных рисков".

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