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16 декабря 2022 года 18:00
"Финам" открыл торговую идею: покупать бумаги ФосАгро с целью 6780 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать бумаги "ФосАгро" с целью 6780 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11,5%, стоп-приказ: 5890 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Эмитент за 9 месяцев 2022 года увеличил выпуск минеральных удобрений на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 8,1 млн тонн. По итогам года производство может вырасти на 5% и превысить 10,9 млн тонн, сообщила компания. Опубликованные результаты подтверждают сильные показатели "ФосАгро", а прогнозы на 2023 год позволяют рассчитывать на высокие дивиденды, текущая доходность по итогам 12 месяцев составляет более 17%", - отмечают аналитики. "С технической точки зрения бумага двигается в рамках бокового тренда к сильному уровню сопротивления. При открытии длинной позиции на 8% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 5890 руб. риск на портфель составит 0,25%", - указывают в "Финаме". "ФосАгро" - российский химический холдинг, является одним из лидеров в мире по объемам выпуска фосфорсодержащих минеральных удобрений и высокосортного апатитового концентрата с содержанием P2O5 (39 %), крупнейшим европейским производителем фосфорсодержащих удобрений (по суммарному объему мощностей производства) и одним из ведущих мировых производителей аммофоса и диаммонийфосфата. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ФОСАГРО-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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