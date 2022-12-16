Возможно снижение индексов Мосбиржи и РТС на следующей неделе - "Открытие Инвестиции"

Возможно снижение основных российских фондовых индексов на предстоящей торговой неделе, считает аналитик "Открытие Инвестиции", эксперт "Открытие Research" Марат Беришев.

"Увеличивающиеся объемы торгов при падении рынков говорят о возможном продолжении коррекции. На рынок пришли продавцы, и более вероятно снижение основных российских индексов на предстоящей неделе. Сильным уровнем поддержки для индекса Мосбиржи выступает отметка 2080 пунктов, для индекса РТС уровнем поддержки выступает отметка 1030 пунктов. Однако в случае усиления давления на рубль оба этих уровня могут быть пробиты, - пишет Беришев в комментарии. - Инвесторам стоит быть предельно осторожными на снижающемся рынке и ограничиться точечными покупками акций, по которым до конца текущего года и в январе следующего планируются выплаты дивидендов ("ФосАгро", "ЛУКОЙЛ", "Газпром нефть", "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье"). Спекулятивно настроенным инвесторам на предстоящей неделе стоит работать от коротких продаж индекса РТС, не забывая использовать стоп-приказы".

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