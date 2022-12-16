Вероятно сохранение ставки ЦБР на уровне 7,5% в ближайшие месяцы - "Мои Инвестиции"

Вероятно сохранение ключевой ставки Банка России на текущем уровне (7,5% годовых) в ближайшие месяцы, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции".

"Итоги заседания ЦБ РФ в пятницу не принесли сюрпризов. Регулятор отмечает, что дальнейшие решения будут зависеть от фактической и ожидаемой динамики инфляции, процесса структурной перестройки и рисков со стороны внутренних и внешних условий. Мы считаем, что баланс факторов (слабый спрос, низкое инфляционное давление с одной стороны, расширение дефицита бюджета, ослабление рубля и повышенные инфляционные ожидания с другой) указывает на неизменность ключевой ставки в ближайшие месяцы", - отмечает эксперта Григорий Жирнов в комментарии.

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