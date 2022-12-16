ЦБР, скорее всего, возобновит цикл снижения ставки в середине 2023г - Совкомбанк

ЦБ РФ, скорее всего, возобновит цикл снижения ключевой ставки в середине следующего года и доведет ее до 6-7% к концу 2023 года, считает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

"Банк России 16 декабря ожидаемо сохранил ключевую ставку неизменной - на уровне 7,5% годовых. В целом мы считаем, что это решение уже было заложено в рынок и поэтому значимо не повлияет на курс рубля, ставки по депозитам и кредитам. Умеренное давление на ближний конец кривой ОФЗ может оказать усиление фокуса ЦБ на проинфляционных рисках. С учетом того, что весной 2023 года произойдет резкое снижение годовой инфляции (до 2-4%) из-за ухода из базы расчета высоких уровней весны 2022 года, мы ожидаем, что Банк России продолжит сохранять ключевую ставку неизменной на ближайших заседаниях, - пишет эксперт в обзоре. - На фоне ожидаемого экономического спада в 2023 году, относительно стабильного курса рубля и сохранения сберегательной модели поведения населения в условиях геополитической неопределенности мы сохраняем прогноз по инфляции на конец 2023 года на уровне 5,5-7,5% с возвращением к целевым 4% в 2024 году. В базовом сценарии ожидаем, что регулятор в середине следующего года возобновит цикл снижения ключевой ставки и доведет ее до 6-7% к концу 2023 года".

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