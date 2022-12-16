S&P 500 будет торговаться в пятницу, скорее всего, в диапазоне 3860-3930п - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500 будет торговаться в пятницу, скорее всего, в диапазоне 3860-3930 пунктов, полагает аналитик Freedom Finance Global Виталий Кононов.

"S&P 500 на торгах 15 декабря опустился ниже уровня 3900 пунктов, находясь в свободном падении третий день подряд. В результате бенчмарк достиг 50-дневной скользящей, и четких сигналов о дальнейшей траектории движения пока не просматривается. Границей поддержки выступает короткая 20-дневняя скользящая на уровне 3860 пунктов, а границей сопротивления - длинная 200-дневная скользящая средняя на уровне 3930. По нашему мнению, перевес сил сейчас на стороне "медведей", - пишет эксперт.

Аналитик также отмечает, что участники рынка продолжают опасаться, что активное повышение ставок ведущими ЦБ может спровоцировать глубокий экономический спад. Тревогу в отношении предстоящей рецессии усугубляют, на взгляд Кононова, и макроданные. Розничные продажи в ноябре сократились на 0,6% м/м после роста на 1,3% за октябрь, причем негативной их динамика была практически во всех сегментах. Промпроизводство сократилось 0,2% м/м, тогда как консенсус предполагал увеличение его объема на 0,1% м/м. Не дотянули до ожиданий декабрьский индекс ФРС Филадельфии и индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка.

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