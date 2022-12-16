"Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций России

Эксперты телеграм-канала "Мои Инвестиции" внесли изменения в состав топ-10 акций России, заменив акции "Газпром нефти" на акции "ЛУКОЙЛа", сообщается в комментарии.

Текущий состав топ-10 акций России: "Московская биржа", "Группа Позитив", "МТС", "ЛУКОЙЛ", "Полюс", "НОВАТЭК", Сбербанк, "РусГидро", "ММК", "Татнефть".

"Мы заменяем акции "Газпром нефти" на акции "ЛУКОЙЛа". Акции "Газпром нефти" выросли в цене на 23% с момента добавления в подборку, существенно обогнав отраслевой Индекс Мосбиржи нефти и газа (+10%). Мы фиксируем прибыль в бумагах "Газпром нефти" и добавляем акции "ЛУКОЙЛа" перед их дивидендной отсечкой. Акции "ЛУКОЙЛа" торгуются с более высокой дивидендной доходностью 17,3%, чем акции "Газпром нефти" (14,7%). При этом уже в апреле "ЛУКОЙЛ" может объявить дивиденды за II пол. 2022г. Исходя из действующей дивидендной политики, доходность финального дивиденда может составить 12%", - пишут аналитики.

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