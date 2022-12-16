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16 декабря 2022 года 14:16
Банк России поставил на паузу снижение ключевой ставки - Freedom Finance Global
Банк России поставил на паузу снижение ключевой ставки, говорится в комментарии ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой. "Совет директоров Банка России 16 декабря оставил ключевую процентную ставку на отметке 7,5%. Мы считаем главной причиной этого решения ноябрьские данные Росстата о динамике потребительской инфляции, которая замедлилась до 11,98%. Следующее заседание Банка России состоится в феврале 2023 года. Изменения курса монетарной политики по его итогам мы не прогнозируем", - пишет эксперт. Возвращение к снижению ключевой ставки, особенно если оно снова окажется достаточно резким, на взгляд Мильчаковой, привело бы к очередному скачку инфляции, а расходы российского бюджета в связи с повышением МРОТ и индексацией пенсий могут оказаться достаточно высокими. К тому же на фоне вполне вероятного снижения цен на нефть Urals в начале года и возвращения правительства к бюджетному правилу может еще больше ослабнуть рубль, считает аналитик. "Сохранение высоких геополитических и санкционных рисков, а также потолок цен на российскую нефть, который начнет действовать после 19 января, являются проинфляционными рисками. Их наличие, на наш взгляд, может мотивировать совет директоров ЦБ РФ принимать очень осторожные решения по ключевой ставке в начале 2023 года", - прогнозирует эксперт инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-АНАЛИТИКА
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