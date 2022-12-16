Рубль к концу года может укрепиться до 62,0-61,7 руб./$1 - "Открытие Инвестиции"

Рубль к концу года может укрепиться до 62,0-61,7 руб./$1, полагает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин.

Технически курс USD/RUB может в краткосрочной перспективе проверить на прочность уровень 66,51 руб., считает эксперт.

"Тем не менее осциллятор "индекс относительной силы" входит в зону перекупленности, сигнализируя о краткосрочной перегретости декабрьской восходящей динамики котировок, - указывает Шульгин. - К тому же мы видим, что рубль в течение дня слабеет на более низких объёмах, а укрепляется на более высоких. Дефицита валютной ликвидности на рынке нет. Декабрьский налоговый период неофициально уже стартовал, хотя его пик будет приходиться на следующие две недели декабря. Таким образом, у нас есть основания ожидать формирование пика курса USD/RUB на подходе к 200-дневной скользящей средней и последующую коррекцию к концу года, в рамках которой курс попытается вернуться где-то, примерно к 62,0-61,7 руб./$1".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.