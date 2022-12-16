Sber CIB назвал топ акций российских компаний средней и малой капитализации. В подборку вошли "Самолет", "Мечел", "Черкизово", "Группа Позитив", "ТМК", Inarctica, "Белуга" и "ИСКЧ", отмечается в комментарии инвестбанка.

Подборку покидают акции "ДВМП". Компания является бенефициаром высоких ставок фрахта в 2021г и в 1П22, которые значительно улучшили положение компании. Тем не менее, на взгляд аналитиков, привлекательность компании для инвесторов в основном зависит от разрешения корпоративного конфликта, который длится уже несколько лет. В связи с последними событиями вокруг компании корпоративные риски возросли, считают эксперты Sber CIB.

"Мы включаем в подборку привилегированные акции "Мечела". Хотя цены на коксующийся уголь снизились с пиков 2022г, в следующем году они, согласно базовому сценарию, останутся относительно высокими. При этом если компания возобновит дивидендные выплаты по привилегированным акциям, то они могут подорожать", - пишут стратеги инвестбанка.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.