Vertex остается фаворитом в секторе здравоохранения США - "Финам"

Vertex Pharmaceuticals остается фаворитом аналитиков "Финама" в секторе здравоохранения США. Они сохраняют рекомендацию "покупать" для акций, сообщается в материале инвесткомпании.

"Акции Vertex обогатили инвесторов уже на 41% с начала года и на 51% за последние 12 месяцев. Компания известна как первопроходец в лечении муковисцидоза. Препараты Vertex единственные, воздействующие непосредственно на причину заболевания, а не просто на ее симптомы, поэтому в лекарствах компании нуждаются десятки тысяч пациентов во всем мире, в том числе те, кому еще не поставлен диагноз. Помимо муковисцидоза, Vertex располагает весьма амбициозной экспериментальной линейкой", - пишут эксперты.

По итогам III квартала выручка Vertex Pharmaceuticals увеличилась на 17,7% (г/г) до $2,33 млрд и превзошла ожидания на $100 млн, подчеркивается в комментарии. Квартальная чистая прибыль компании возросла на 9% (г/г) и составила $931 млн. По результатам III квартала Vertex Pharmaceuticals повысила свои прогнозы по выручке на 2022г с диапазона $8,6-8,8 млрд до $8,8-8,9 млрд.

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