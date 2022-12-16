"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Merck

Аналитики "Финама" сохраняют рейтинг "покупать" для акций Merck & Co. с целевой ценой $130,2 за штуку на декабрь 2023 года, что предполагает потенциал роста 19%, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Акции фармгиганта Merck, входящие в топ защитных вложений, после весьма удачного 2022г вполне способны продолжить рост и в 2023г, - пишут аналитики. - Бестселлер компании, противораковый препарат Keytruda, спасает жизни многим тысячам больных с самыми разными видами онкозаболеваний. Причем, несмотря на обилие новых конкурирующих разработок в области онкологии, у Keytruda обнаруживаются все новые и новые потенциальные показания к применению. Keytruda уже приносит более трети выручки компании, и расширение показаний к применению препарата, несомненно, будет способствовать стабильному росту его продаж в долгосрочной перспективе".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.