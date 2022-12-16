Вероятно укрепление рубля на следующей неделе - Банк "Санкт-Петербург"

Вероятно укрепление рубля по отношению к доллару США на следующей неделе в связи с фактором налогового периода, говорится в комментарии аналитиков банка "Санкт-Петербург".

"Пятничные итоги заседания Банка России не должны существенно повлиять на динамику рубля. Курс валютной пары USD/RUB пока тяготеет к уровню 65 руб./$1, но на следующей неделе, вероятно, произойдет коррекция в связи с фактором налогового периода", - отмечают эксперты.

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