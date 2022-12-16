Цена нефти, скорее всего, останется в диапазоне $80-81/барр. в пятницу - ПСБ

Цена нефти, скорее всего, останется в диапазоне $80-81 за баррель Brent в пятницу, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Цены на нефть Brent снижаются на фоне исчерпания идей для отскока. Сдерживающими факторами выступают риски рецессии в США, чуть снизившиеся, но по-прежнему актуальные, слабая статистика по КНР за ноябрь по розничным продажам и промышленному пр-ву, перезапуск участка трубопровода Keystone. На китайские данные продолжает серьезно влиять политика нулевой терпимости к COVID-19. Смягчение условий, которое в последнее время анонсирует правительство КНР, вряд ли существенно исправит ситуацию, учитывая рост заболеваемости. Несмотря на это, по итогам недели цены на нефть Brent могут показать рост. В пятницу ждем Brent в зоне $80-81/барр.", - пишут аналитики банка.

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