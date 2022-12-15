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15 декабря 2022 года 19:02

"Финам" повысил целевую цену акций Kuaishou до HKD75,2

"Финам" подтверждает рейтинг акций Kuaishou Technology на уровне "держать" и повышает их прогнозную цену с HKD59,9 до HKD75,2 на конец 2023 года, что предполагает потенциал роста 9,5%, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Ксении Лапшиной.

"Акции Kuaishou с 13 октября принесли инвесторам доходность порядка 44%, достигнув своей целевой цены и опередив по динамике индекс Hang Seng. Причем с октябрьских минимумов акции показали рост более 100% и существенно опередили по динамике индекс Hang Seng, для которого ноябрь, между прочим, стал лучшим месяцем за последние 20 лет. Учитывая сильные результаты компании за 3К2022 и 9М2022, мы повышаем целевую цену акций Kuaishou. В то же время мы считаем, что после бурного роста в ноябре акции могут взять передышку, и их потенциал в ближайшее время ограничен", - пишет эксперт.

Kuaishou Technology - китайская компания, разработчик развлекательных приложений для создания, просмотра и стриминга видеоконтента, проведения прямых трансляций, социального общения и взаимодействия с брендами.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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