Вероятно сохранение давления на индекс Мосбиржи на торгах в пятницу - ПСБ

Вероятно сохранение давления на индекс Мосбиржи на торгах в пятницу, однако в менее выраженных масштабах, при этом не исключен тест сверху вниз уровня 2100 пунктов, считает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

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