"Финам" открыл торговую идею: продавать акции DuPont с целью $58

"Финам" открыл торговую идею "продавать акции DuPont de Nemours Inc. с целью $58 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 16,71%, стоп-приказ: $74, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"После публикации отчетности продолжался локальный рост цены акций DuPont de Nemours, однако рынок переоценил ее. Кроме того, комментарии ФРС не указывают на скорое снижение ставки в США", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения произошел слом восходящего тренда. Бумага не смогла преодолеть сопротивление на уровне $72. Все это намекает на потенциальный разворот. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне $74 риск на портфель составит 0,31%", - указывают в "Финаме".

DuPont de Nemours Inc. - американская химическая компания, основанная в 1802 году.

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