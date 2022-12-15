"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Северстали с целью 990 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Северстали" с целью 990 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 18,28%, стоп-приказ: 770 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Мы ожидаем начала стабилизации спроса на продукцию в отрасли, что может оказать поддержку котировкам акций эмитента в среднесрочной перспективе. На наш взгляд, отрасль адаптировалась к санкциям и начинает процесс восстановления", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения бумага пытается тестировать сопротивление на уровне 850 руб. В случае его успешного пробоя возможно восходящее движение с целью 990 руб. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 770 руб. риск на портфель составит 0,40%", - указывают в "Финаме".

"Северсталь" - вертикально интегрированная сталелитейная и горнодобывающая компания, владеющая Череповецким металлургическим комбинатом, вторым по величине сталелитейным комбинатом в России. Компания состоит из дивизионов "Северсталь Российская Сталь" и "Северсталь Ресурс".

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