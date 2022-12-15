ФРС, скорее всего, продолжит повышение ставки на фоне ожиданий роста инфляции - Банк "Открытие"

ФРС США, скорее всего, продолжит повышение ставки на фоне ожиданий роста инфляции, полагает эксперт банка "Открытие" Кирилл Кононов.

"14 декабря ФРС повысила ставку с 4% до 4,5%, уменьшив шаг. Рынок ожидал такого решения, и основное внимание было уделено прогнозам на 2023г. Регулятор повысил прогноз инфляции PCE на 2023г с 2,8 до 3,1% в среднем за год, базовой инфляции - с 3,1% до 3,5%. В соответствии с этим прогноз ставки на 2023г был повышен с 4,6% до 5,1%. При этом предполагается, что рецессии в 2023г не произойдет - прогноз роста ВВП был снижен с 1,2% до 0,5%, но прогнозируется положительным", - напоминает Кононов.

На пресс-конференции глава ФРС Дж. Пауэлл заявил, что несмотря на наблюдаемое в последние месяцы замедление инфляции, ее текущие темпы остаются повышенными, подчеркивается в комментарии. Он подчеркнул, что инфляционные ожидания остаются заякоренными, но ФРС полагает, что несмотря на текущее замедление инфляции остается риск повышения инфляционных ожиданий в будущем. Условия финансирования существенно ужесточились, но меняются под действием множества факторов, и пока это ужесточение не сказалось на замедлении инфляции.

"Это означает, что несмотря на растущие риски замедления экономики и возможности оставить ставки в будущем году на текущем уровне, ФРС, вероятно, продолжит повышать ставки до тех пор, пока не увидит существенного замедления инфляции или потребительской активности", - делает вывод аналитик банка.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.