Freedom Finance Global сохраняет рекомендацию "держать" для акций Oracle Corp. с целевой ценой $76 за штуку, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Мы оцениваем квартальный отчет Oracle нейтрально. В условиях ухудшения макроэкономической конъюнктуры компании удается обеспечивать сильный рост бизнеса, но маржинальность и денежный поток отстают от прогнозов. В текущих условиях это более рискованный подход, чем фокус на повышение операционной эффективности бизнеса. Считаем справедливой оценку компании на уровне 14,7х P/E NTM", - отмечает аналитик Егор Толмачев.

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