Спад экономики РФ в 2023 году может достичь 6,5% - Альфа-банк

Спад экономики РФ в 2023 году может достичь 6,5% г/г, полагает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

"Как сообщил Росстат, ВВП сократился на 3,7% г/г в 3К22 после падения на 4,1% г/г в 2К22 и роста на 3,5% г/г в 1К22. Таким образом, в целом экономика сократилась на 1,6% г/г за 9М22. Это предусматривает, что спад российского ВВП за 2022г должен составить всего около -2,5% г/г. Между тем мы подтверждаем наш прогноз спада, который гораздо ниже консенсус-прогноза, и в соответствии с которым спад ВВП будет значительно глубже в 2023г и может достичь -6,5% г/г", - пишет эксперт.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.