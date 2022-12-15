"Префы" Россети Ленэнерго фундаментально интересны на долгосрочном горизонте - BCS Express

Привилегированные акции "Россети Ленэнерго" фундаментально интересны на долгосрочном горизонте, говорится в комментарии BCS Express.

"Обыкновенные акции "Россети Ленэнерго" растут почти на 30% на торгах четверга, подъем продолжается третий день подряд. Каких-то новостей, способных объяснить столь сильный рост акций не появлялось. Можно предположить, что текущий взлет обусловлен притоком спекулятивного капитала в бумагу", - пишут аналитики.

Взгляд экспертов инвесткомпании на обыкновенные акции "Россети Ленэнерго" сдержанный. Они полагают, что с фундаментальной точки зрения стоит обратить внимание на привилегированные акции компании. В отличие от обыкновенных, дивиденды по ним выше среднерыночных уровней и прописаны в уставе, что снижает риски отказа от выплат. Дивидендная доходность бумаг в 2023г может достичь 13-17%, прогнозируют в BCS Express.

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