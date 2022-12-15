"Финам" рекомендует покупать бумаги United States Natural Gas Fund LP с целью $28

"Финам" рекомендует покупать бумаги United States Natural Gas Fund LP с целевой ценой $28 за штуку, что предполагает потенциал роста 24,5% от текущих уровней, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Андрея Маслова.

"Мировые рынки природного газа остаются достаточно нестабильными, - подчеркивается в комментарии. - Сейчас природный газ отыграл часть своего падения в середине осени, так как начался сезон "отбора", и спрос на голубое топливо восстанавливается, а в ближайшее время он достигнет рекордных сезонных показателей".

По мнению Маслова, рост цен продлится как минимум до конца января 2023г. Учитывая опыт последних трех лет, эксперт ожидает очередных заморозков в феврале. "В связи с этим вполне вероятно, что в ближайшие 2-3 месяца цены на газ отрастут до августовских показателей, а UNG вновь вернется к уровням $28 за акцию, предоставляя апсайд 24,50% по сравнению с текущей ценой $21,14. Таким образом, наша целевая цена остается неизменной, при этом мы меняем рекомендацию на "покупать" в связи с изменением рыночной цены", - пишет аналитик "Финама".

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