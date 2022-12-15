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15 декабря 2022 года 12:21
Рубль может краткосрочно ослабнуть до 64-66 руб./$1 перед стартом налогового периода - "Открытие Инвестиции"
Рубль может краткосрочно ослабнуть до 64-66 руб./$1 перед стартом декабрьского налогового периода, полагает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин. "Рубль ослаб против основных конкурентов в среду, игнорируя четырёхдневный коррекционный рост нефтяных котировок, а также слабость доллара на международном валютном рынке. Однако межсезонье между ноябрьским и декабрьским налоговым периодом завершается. В сложившихся условиях наш базовый прогноз по паре USD/RUB в 64-66 руб./$1 может быть выполнен до конца года. Однако старт декабрьского налогового периода должен оказать поддержку российской валюте", - отмечает эксперт. Шульгин не исключает, что во второй половине декабря, достигнув локального пика в диапазоне 64-66 руб./$1, курс доллара к концу месяца не уйдёт ниже 63 руб./$1. Возвращение в диапазон 62-61 руб./$1 также выглядит возможным, поскольку экспортёры должны увеличить предложение валюты на фоне спроса на рублёвую ликвидность под платежи в бюджет, а импортёры должны возобновить активность уже в январе. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
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