Рубль может краткосрочно ослабнуть до 64-66 руб./$1 перед стартом налогового периода - "Открытие Инвестиции"

Рубль может краткосрочно ослабнуть до 64-66 руб./$1 перед стартом декабрьского налогового периода, полагает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин.

"Рубль ослаб против основных конкурентов в среду, игнорируя четырёхдневный коррекционный рост нефтяных котировок, а также слабость доллара на международном валютном рынке. Однако межсезонье между ноябрьским и декабрьским налоговым периодом завершается. В сложившихся условиях наш базовый прогноз по паре USD/RUB в 64-66 руб./$1 может быть выполнен до конца года. Однако старт декабрьского налогового периода должен оказать поддержку российской валюте", - отмечает эксперт.

Шульгин не исключает, что во второй половине декабря, достигнув локального пика в диапазоне 64-66 руб./$1, курс доллара к концу месяца не уйдёт ниже 63 руб./$1. Возвращение в диапазон 62-61 руб./$1 также выглядит возможным, поскольку экспортёры должны увеличить предложение валюты на фоне спроса на рублёвую ликвидность под платежи в бюджет, а импортёры должны возобновить активность уже в январе.

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