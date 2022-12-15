Риски дальнейшего ослабления рубля пока сохраняются - Банк "Санкт-Петербург"

Риски дальнейшего ослабления рубля пока сохраняются, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Ослабление рубля в среду заметно ускорилось, сегодня курс USD/RUB уже находится выше 64,4 руб./$1. Другие валюты EM с утра также преимущественно слабеют. Снижающийся торговый профицит способствует ослаблению рубля, а выросшие в мире цены на нефть не оказывают рублю значимой поддержки, учитывая неопределенность с объемом поставок. Риски ослабления рубля пока сохраняются, но на следующей неделе компании-экспортеры начнут продавать валюту для подготовки к налоговому периоду, что окажет рублю поддержку", - отмечают аналитики банка.

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