Поводов для роста индекса Мосбиржи пока нет - "Алор Брокер"

Поводов для роста индекса Мосбиржи пока нет, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Главным событием в среду стали итоги заседания ФРС США. Американский регулятор ожидаемо повысил ставку на 0,5 п.п., заявив, что будет придерживаться жесткой денежно-кредитной политики до тех пор, пока инфляция не опустится до 2%. Ожидается, что ставка начнет снижаться лишь в 2024 году. Результаты были в принципе прогнозируемыми, но мировой рынок откликнулся на них снижением. Отчасти это произошло в результате фиксации прибыли "по факту" после роста рисковых активов накануне заседания", - отмечает эксперт.

"Внешний фон в четверг утром складывается негативный. Нефть в ходе азиатских торгов просела на 0,7%, в минусе торгуются промышленные и драгоценные металлы, поэтому открытие рынка акций РФ нас ждет снижением. Однако увлекаться "шортами" не следует. Очень часто бывает, что первая реакция на заседание ФРС оказывается ложной, и в середине четверга котировки рисковых активов могут поменять вектор движения", - указывает Антонов в комментарии.

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